براءة رانيا يوسف وبسمة وهبة من سب وقذف خالد يوسف

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خالد يوسف ورانيا يوسف

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بسمة وهبة

خالد يوسف

سب وقذف

رانيا يوسف

أصدرت محكمة جنح الدقي في الجيزة، برئاسة المستشار محمود هلال، حكمًا ببراءة الإعلامية بسمة وهبة، والفنانتين رانيا يوسف، ووفاء عامر، ومالك قناة "القاهرة والناس"، ومعد تليفزيوني بالقناة، من تهمة السب وقذف والتشهير بخالد يوسف، المخرج السينمائي.

واختصم خالد يوسف في دعواه مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، بسمة وهبة، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، وضيفتي إحدى حلقات البرنامج الفنانتين رانيا يوسف ووفاء عامر، كما اختصم في الدعوى طارق نور، مالك القناة، ومحمد عوض، المُعد بـ"شيخ الحارة".

وجاء بالدعوى أن المخرج خالد يوسف قال إن البرنامج التليفزيوني المذاع، رمضان الماضي، استضاف الفنانتين رانيا يوسف، ووفاء عامر وخاضتا في سمعته وشرفه، إذ سألتهما مقدمة البرنامج عن المقاطع الإباحية المنسوبة إليها والمخرج خالد يوسف والمنتشرة على الإنترنت، فنفت الفنانة رانيا يوسف وجود علاقة بينها وبين المخرج المنسوب إليه تلك المقاطع، وإنها تقدمت ببلاغ ضد من نشر هذه الفيديوهات المزعوم أنها كانت إحدى بطلاته.

وذكر "خالد" في دعواه، أن رانيا يوسف أشارت إلى أن هذه المقاطع للمخرج خالد يوسف، دون أن تثبت صحة نسبته إليه، ودون أن تثبت جهات التحقيق أو تقارير فنية صادرة من جهات رسمية ذلك.

بينما صرحت وفاء عامر في نفس البرنامج أن خالد يوسف "سقط من نظرها" بعد اتهامه بفضيحة الفيديوهات الجنسية مع بعض الفنانات، كمنى فاروق وشيما الحاج.

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