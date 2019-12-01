» "عنيك في عنينا" توقع الكشف على 700 مواطن بقرية محمد صلاح

01 ديسمبر 2019 - 10:11 ص

نظمت مبادرة عنيك فى عنينا التى تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية قافلة طبية بقرية الكابتن محمد صلاح بمحافظة الغربية.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل مدير إدارة المشروعات بمؤسسة صناع الخير للتنمية إن مبادرة عنيك فى عنينا نجحت فى الكشف على 700 مواطن من أهالى قرية نجريج بمركز بسيون، تم خلالها توزيع 300 عبوة قطرات للعيون، وتحويل 108 لإجراء عمليات جراحية مختلفة، وأخذ مقاييس نظارات لـ180 حالة.

وصرح هانى عبد الفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية بأن مبادرة عنيك فى عنينا لا تكتفى بالكشف فقط على المواطنين ولكن تتم متابعة الحالات التى تحتاج إلى علاج، كما يتم إجراء العمليات الجراحية داخل أفضل مستشفيات العيون فى مصر وبأحدث الأجهزة للتأكد من سلامة المرضى وتمام شفائهم.

وأضاف عبد الفتاح أن مبادرة عنيك في عنينا لمكافحة مسببات العمى بالمجان انطلقت للعام الثاني، ونجحت فى الكشف على أكثر من 160 ألف مواطن، وإجراء 14800 عملية جراحة عيون مختلفة لغير القادرين، بالإضافة إلى 250 عملية قرنية أجرتها المؤسسة وتصل تكلفة العملية الواحدة 30 ألف جنيه، كما تم توزيع أكثر من 60 ألف نظارة طبية عالية الجودة للحالات المستحقة.