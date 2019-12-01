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أديب: "الشهر ده هنفهم راسنا من رجلنا"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

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كشف الإعلامي عمرو أديب، عن اجتماع مغلق سيعقده وزراء الري الثلاث الإثيوبي والمصري والسوداني في القاهرة غدًا الإثنين والثلاثاء المقبلين للحديث عن أزمة سد النهضة.

وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر": "الشهر ده هو الحاسم في أزمة سد النهضة، هنفهم راسنا من رجلنا في هذا الموضوع اللي بنتكلم فيه بقالنا 6 سنوات، لذلك يجب أن يكون هذا الأمر مفهوم للمصريين".

وأكد أن مصر تبحث في الوقت نفسه عن طرق أخرى للمياه، مثل إنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين كفاءة الري.

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