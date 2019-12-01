بعد اغتصاب راهبة.. أسقف يواجه حكمًا مدى الحياة

01 ديسمبر 2019 - 10:00 ص

يواجه أسقف كاثوليكي حكمًا مدى الحياة، حيث مثل أمام القضاء الهندي، بسبب قيامه باغتصاب راهبة.

جاء هذا بعد قيام راهبات بالتظاهر بشكل شبه يومي من أجل إحالته للمحاكمة.

وفي التفاصيل فقد اتهم الأسقف باغتصاب الراهبة عدة مرات بين 2014 و2016، حيث كان وقتها على رأس رهبنة المبشرين بيسوع.

ويواجه الأسقف عقوبة السجن مدى الحياة، في حالة إدانته، لكنه نفى هذه الاتهامات أثناء التحقيق.

يذكر أنه تمت محاكمة العديد من رجال الدين في العالم في قضايا اعتداءات جنسية، لكن حالة الأسقف الهندي هي الأولى من نوعها.

وكان تم توقيف فرانكو مولاكال في أكتوبر 2018 ثم أفرج عنه بكفالة.

وتقدمت الراهبة بشكوى في يونيو 2018 لكن الشرطة لم تبدأ التحقيق إلا بعد ذلك بثلاثة أشهر بعد تظاهر خمس راهبات بشكل شبه يومي أمام المحكمة العليا.