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مصرع 9 فى تحطم طائرة أمريكية

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مصرع 9 في تحطم طائرة أمريكية
مصرع 9 في تحطم طائرة أمريكية

عبد القادر وحيد

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أسفر تحطم طائرة أمريكية عن مصرع 9 أشخاص من بين 12 شخصًا كانوا على متنها، وذلك بعد إقلاعها بوقت قصير.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في بيان لها إن الطائرة تحطمت في ولاية ساوث داكوتا الليلة الماضية.

وأضافت أن الطائرة من طراز بيلاتوس بي سي-12 ، والتي تحطمت على ارتفاع بعد 1,5 كلم تقريبًا من مطار تشامبرلاين.

وكان من بين القتلى قائد الطائرة، ولم ينجُ إلا ثلاثة، والذين  نقلوا إلى مستشفى في سو فولز، بحسب تصريحات المدعية العامة لمقاطعة برول تيريزا مول روسو.

يذكر أن الطائرة كانت قد أقلعت من المطار قبيل ظهر السبت بالتوقيت المحلي، متجهة إلى مطار أيداهو فولز بولاية أيداهو الواقعة إلى غرب الولايات المتحدة.

كما توجه فريق من المحققين إلى مكان الحادث، حيث سيتولى المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق، وكشف ملابسات الواقعة.


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