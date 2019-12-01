استقرار سعر الدولار في تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار أمام الجنيه، في تعاملات اليوم الأحد، الموافق 1/12/2019، استقرارًا في جميع البنوك، حيث سجل نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع .

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

أسعار الدولار في البنك المركزي

16.07

16.17

أسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

أسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

أسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

أسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.06

16.16

أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.09

16.17

أسعار الدولار في بنك عودة

16.07

16.17