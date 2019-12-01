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حلا شيحة خلعت الثياب وليس الحجاب .. وأتمنى أن يردها الله عما تفعله

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حلا شيحة
حلا شيحة

أحمد عادل شعبان

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عفاف شعيب

حلا شيحة

شنت الفنانة عفاف شعيب هجوما شرسا على الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة ، مؤكدة أنها لا ترضى عما تفعله.

وقالت في لقاء مع برنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية راغدة الشلهوب: تضايقت بشدة حين خلعت حلا شيحة الحجاب بعد 13 سنة من ارتدائه ، إذا كنتِ تريدين خلعه فلماذا لبستيه .. هل كان نوع من المظهر أم أرضاءً لعريس جديد طلب منك ارتداءه وقتها؟

وأضافت: ما فعلته حلا غير منطقي ، فهي تذوقت طعم الإيمان ، وإذا كانت قد خلعت الحجاب فلماذا ترتدي ملابس جريئة ومبالغ فيها؟

واستدركت: على أي حال هي حرة في خلعه أو الاستمرار فيه لكن على الأقل لا تظهر بهذه الملابس .. ليس معنى أنها خلعت الحجاب أن تظهر بهذا الشكل.

وتابعت: أتمنى أن يردها الله عز وجل عما تفعله الآن ، وأن تعود لصوابها ورشدها.

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