حلا شيحة خلعت الثياب وليس الحجاب .. وأتمنى أن يردها الله عما تفعله

أحمد عادل شعبان
شنت الفنانة عفاف شعيب هجوما شرسا على الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة ، مؤكدة أنها لا ترضى عما تفعله.
وقالت في لقاء مع برنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية راغدة الشلهوب: تضايقت بشدة حين خلعت حلا شيحة الحجاب بعد 13 سنة من ارتدائه ، إذا كنتِ تريدين خلعه فلماذا لبستيه .. هل كان نوع من المظهر أم أرضاءً لعريس جديد طلب منك ارتداءه وقتها؟
وأضافت: ما فعلته حلا غير منطقي ، فهي تذوقت طعم الإيمان ، وإذا كانت قد خلعت الحجاب فلماذا ترتدي ملابس جريئة ومبالغ فيها؟
واستدركت: على أي حال هي حرة في خلعه أو الاستمرار فيه لكن على الأقل لا تظهر بهذه الملابس .. ليس معنى أنها خلعت الحجاب أن تظهر بهذا الشكل.
وتابعت: أتمنى أن يردها الله عز وجل عما تفعله الآن ، وأن تعود لصوابها ورشدها.
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