» فنانة تهاجم سهير رمزي وشهيرة: جايين تخلعوا الحجاب في السن دا؟

أحمد عادل شعبان
عبرت الفنانة عفاف شعيب عن انزعاجها الشديد من إعلان كل من سهير رمزي و شهيرة خلع الحجاب قبل أسابيع .
وقالت "عفاف" في لقاء مع برنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب: زعلت بصراحة واتضايقت لما عرفت إنهم خلعوا الحجاب .. الاتنين دول بالذات بقالهم 27 سنة لابسينه فليه تخلعوه دلوقت؟".
وأضافت: لو خلعوه من 10 سنين مثلا كان ممكن يبقى مفهوم .. لكن جايين يخلعوه في السن دا؟".
واستدركت: الناس كانت بتحب شكلهم بالحجاب .. وعموما القرار يخصهم لوحدهم.
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