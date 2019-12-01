» فنانة تهاجم سهير رمزي وشهيرة: جايين تخلعوا الحجاب في السن دا؟

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عفاف شعيب
عفاف شعيب

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بـ"بواريك"..سهير رمزي وشهيرة يثرن الجدل من جديد

عفاف شعيب

عبرت الفنانة عفاف شعيب عن انزعاجها الشديد من إعلان كل من سهير رمزي و شهيرة خلع الحجاب قبل أسابيع .

وقالت "عفاف" في لقاء مع برنامج "تحيا الستات" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب: زعلت بصراحة واتضايقت لما عرفت إنهم خلعوا الحجاب .. الاتنين دول بالذات بقالهم 27 سنة لابسينه فليه تخلعوه دلوقت؟".

وأضافت: لو خلعوه من 10 سنين مثلا كان ممكن يبقى مفهوم .. لكن جايين يخلعوه في السن دا؟".

واستدركت: الناس كانت بتحب شكلهم بالحجاب .. وعموما القرار يخصهم لوحدهم.

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