» "التموين" يكشف كواليس خفض 20 سلعة بالمجمعات

30 نوفمبر 2019 - 10:00 م

أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر تخفيض أسعار اللحوم السودانية 5 جنيهات للكيلو، ليصبح الكيلو بـ 80 جنيها بدلا من 85 جنيها، لمدة شهر ونصف الشهر.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه اعتبار من الأحد، سيتم خفض أسعار 4 سلع تموينية، والأسعار ستصبح كالتالي: السكر 8.5 بدل 9 جنيهات، والدقيق من 6.75 إلى 6.5 والرز 8 بدلا من 9 جنيهات والزيت 17 جنيها بدلا من 19 جنيها.

