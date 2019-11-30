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الصحة الفلسطينية:

استشهاد شاب برصاص إسرائيلي جنوبي الضفة

عرب وعالم

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية
استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء شهيد، مساء السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن "الارتباط المدني الفلسطيني أبلغها باستشهاد الشاب بدوي خالد بدوي مسالمة (18 عاما)‎ عقب إطلاق الاحتلال النار عليه قرب بيت عوا غرب الخليل".
كما قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي منع طواقمها من الوصول للمكان.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، في تصريح مقتضب: "تم رصد 3 مشتبه فيهم يرمون الزجاجات الحارقة المشتعلة باتجاه سيارة إسرائيلية كانت تمر على الشارع قرب بلدة بيت عوا، وتم إطلاق النار عليهم".
وتابع "تم رصد إصابة أحد المشتبهين، بينما تم اعتقال المشتبهيْن الآخريْن ونقلهما للتحقيق". -

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