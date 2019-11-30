» مفاجأة.. اختفاء سيارتين من تركة هيثم أحمد زكي

قالت مصادر، بأن سيارتان مملوكتان للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، إنه لم يتم التوصل إلى يتم التوصل إلى مكانهما حتى الآن.

وأضافت المصادر التي لها صلة بتركة الفنان بالراحل هيثم أحمد زكي، أن محامي هيثم، بلال عبدالغني ورامي عزالدين بركات، أخيه غير الشقيق، يبحث عنهما حاليا للعثور عليهما.

وأوضح المصدر أن إحداهما ماركة "مرسيدس"، والتي كانت خاصة بالفنان أحمد زكي، وجرى رفعها منذ سنوات، ولم يُعثر على مكانها حتى الآن، والأخرى من نوع "بيجو"، كانت موجودة بالقرب من شقته بالمهندسين طوال السنوات الماضية.

وكانت المحكمة، قد أعلنت أن الوريث الوحيد للفنان الراحل هيثم احمد زكي، هو الأخ غير الشقيق لهيثم، رامي عز الدين بركات، كما أعلنت حجم التركة الذي جاء عبارة عن وحدة سكنية، وسيارتين ومبلغ مالي 500 ألف جنيه في البنك، بحيث يحصل رامي على سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا.