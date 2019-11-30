» السعودية تتخطى البحرين وتنعش آمالها في التأهل

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فاز منتخب السعودية على نظيره البحريني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة خليجي 24 بقطر.

سجل هدفي الأخضر عبدالله الحمدان في الدقيقة 29 ومحمد خبراني بالدقيقة 59 ليضع أول 3 نقاط فى رصيده.

بتلك النتيجة يحصد المنتخب السعودي أول 3 نقاط، بينما تذيل المنتخب البحريني المجموعة برصيد نقطة واحدة.

وتشهد مباريات الجولة الأخيرة مواجهات مثيرة حيث سيواجه الأخضر نظيره العماني، الإثنين المقبل، بينما سيلتقي البحرين منافسه الكويتي.

عمان والكويت

حقق منتخب عمان فوزًا ثمينًا على الكويت، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية الدور الأول بـ(خليجي 24).

بتلك النتيجة يتصدر المنتخب العماني المجموعة بـ4 نقاط بينما تجمد رصيد الكويت عند 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

سجل هدفي المنتخب العماني عبد العزيز المقبالي من ضربتي جزاء في الدقيقتين 16 و32، وفي الشوط الثاني سجل يوسف ناصر الهدف الوحيد للأزرق في الدقيقة 79 من عمر المباراة.

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