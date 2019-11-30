"هنيدي" يعلن عن عرض بمناسبة "بيعة سيدي خادم الحرمين"

30 نوفمبر 2019 - 09:07 م

نشر الفنان محمد هنيدي تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بمناسبة الذكرى الخامسة لبيعة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

تغريدة "هنيدي"

وكتب "هنيدي": " بمناسبة الذكرى الخامس لبيعة سيدي خادم الحرمين الشريفين ، يتشرف منتجع ماربيلا بعمل خصم 99? ليوم الاحد 1 ديسمبر 2019".

بيعة سلمان

يشار إلى أنه في 23 يناير 2015، قد بويع الملك سلمان ملكا على السعودية، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء.

وكان سلمان بن عبد العزيز، الذي وُلد في 31 ديسمبر 1935، أميرا لمنطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.

الابن الخامس والعشرون

كما أنه الابن الخامس والعشرون لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز آل سعود.



