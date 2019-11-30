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شاب ينهي حياته بالقفز من أعلى برج القاهرة

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يلقى حتفه ببرج القاهرة

انتحار ببرج القاهرة

أنهى شاب جامعي حياته، بالقفز من برج القاهرة، في الجزيرة اليوم السبت.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، قد تلقى بلاغًا بانتحار شاب بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

 وذكرت التحريات الأولية، أن أحد أصدقاء الشاب المنتحر والذي تبين أنه يدرس في الجامعة، قد حاول إثناءه عن الانتحار، واستغاث بمن حوله لكنه فشل.

وذكر أنه صديقه المنتحر كان يمر بحالة صعبة خلال الفترة الأخيرة، دفعته للإقدام على الانتحار.


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