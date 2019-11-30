شاهد الصور.. مستشفى يستقبل 12 توأمًا

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مستشفى يستقبل 12 توأمًا
مستشفى يستقبل 12 توأمًا

فتحي مجدي

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استقبلت مستشفى في مدينة كانساس سيتي الأمريكية، 12 توأمًا في غضون أقل من أسبوع، في عدد هو الأكبر من نوعه الذي تشهده المستشفى.

وقالت ممرضة في المستشفى لشبكة (CNN )، إنها المرة الأولى التي يجتمع فيها كل هذا العدد من التوائم داخل المستشفى في وقت واحد.

ووُلد التوائم الـ 12 بين خمسة أسابيع و 14 أسبوعًا قبل الأوان، وتم إدخالهم وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، التي من المقرر أن يخرجوا منها خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت "أماندا توليفر"، وهي أم لاثنين من التوائم، إنها تأمل أن يعود ابناها التوأم إلى المنزل بحلول عيد الميلاد.

بينما تقول الممرضة كايلا أندرسون، إن الجميع في المستشفى "مشغولون جدًا" برعاية الصغار".

ووجه "يينا تايلر"، والد أحد التوائم، الشكر لأطقم العاملين بمستشفى "سانت لوكس"، قائلاً: "الجميع هنا في سانت لوك كان رائعًا.. من الكبير إلى الصغير، أشعر بأن لدينا تجربة جيدة في التعامل مع ولادتنا المبكرة".

وأضاف أن "الشعور بالصدفة نمى بين آباء التوائم الـ12". وتابع لشبكة ABC : "إنه أمر رائع حقًا لأن هؤلاء الأمهات والآباء التقوا في المستشفى بآخرين يواجهون نفس التحديات الفريدة التي يواجهونها".

وقال: "إنها فرصة خاصة حقًا، فقد تجاوزت الممرضات والعائلات والجميع الموجودين هنا التحدي المتمثل في وجود 12 مجموعة من التوائم في وقت واحد".

والتقطت مجموعة من الصور للتوائم الـ 12 أثناء وجودهم داخل المستشفى.

في حين أن المستشفى يشهد أكبر عدد من التوائم، فإن عددًا أقل من التوائم شهدتها السنوات الأخيرة، إذ انخفض عدد المواليد التوأم بنسبة أربعة في المائة بين عامي 2014 و 2018، بحسب المستشفى.

شاهد الصور..










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