تكريم وزيرة الصحة بمؤتمر في الهند

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مؤتمر الهند

دعا مؤتمر جوائز الصحة والعافية العالمية بمدينة مومباي، بدولة الهند، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان لتسليمها جائزة "الريادة في الرعاية الصحية"، تقديرا لجهودها ومساهمتها كنموذجًا متميزًا في إحداث طفرة بالمنظومة الصحية في جمهورية مصر العربية.

يأتي هذا المؤتمر بمناسبة اليوم العالمي للمسئولية الاجتماعية لقطاع الأعمال، وتزامنا مع مؤتمر الاستدامة العالمية.

وكان من المقرر أن تستعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الإنجازات التي حققتها خلال فترة توليها منصب وزيرة الصحة مصر.


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