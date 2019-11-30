صور.. هجوم «دموي» على فريق نيجيري (القصة الكاملة)

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تعرضت حافلة فريق "إيفياني أوبا"، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى النيجيري لهجوم مسلح، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل.

وأصيب سائق الحافلة بالرصاص، بينما أصيب ما لا يقل عن خمسة من أعضاء طاقم التدريب واللاعبين بجروح وصفت بـ "الخطيرة"، وفقًا لبيان صادر عن النادي.

كانت الحافلة تحمل لاعبي الفريق في طريقهم لملاقاة "جيجاوا جولدن ستارز" عندما تم مهاجمتهم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. ويشتبه في أن المهاجمين كانوا يرتدون زيًا رسميًا خاصًا بشباب الخريجين الذين يؤدون الخدمة الوطنية.

وقال النادي في بيانه: "نناشد الحكومة الاتحادية والهيئات التنظيمية لكرة القدم كثيف الجهود الأمنية لضمان سلامة الفرق التي غالبًا ما يكون أمامها خيار سوى السفر لمسافات طويلة برًا".

وكان الفريق قطع 5 ساعات من إجمالي 12 ساعة كان من المقرر أن يقطعها للعب المباراة، حين تعرض للهجوم.

وعادة ما يتعين على الفرق النيجيرية أن تسافر لمسافات طويلة لخوض المباريات، حيث وقع هذا الهجوم الأخير على طريق "لوكوجا" نفسه حيث تعرض فريق "كانو بيلارز" لهجوم مماثل.

وأكد ستانلي آيك ريتشارد، المسؤول في الجهة المنظمة للدوري، أنه تم تأجيل المباراة إلى يوم الاثنين.

وفريق "إيفياني أوبا" يطلق عليه لقب "مقاتلي أنمبرا"، نسبة إلى ولاية "أنمبرا" النيجيرية، وهو نادي حديث العهد ظهر في عام 2015، عندما اشترى رجل الأعمال "باتريك إيفياني أوبا" في ديسمبر 2014 نادي "جابروس إنترناشونال" الذي تأسس في عام 1997، وغير اسمه إلى "إيفياني أوبا"

ويقع مقر النادي في مدينة "ننيوي" التي تعد أكبر المدن التجارية والصناعية بولاية "أنمبرا" جنوب شرقي نيجيريا.

وصعد للمرة إلى دوري الدرجة الأولى النيجيري بعد فوزه بدوري الدرجة الثانية في عام 2014، وحصد لقب كأس الاتحاد النيجيري في عام 2016، ليتأهل إلى بطولة الكونفيدرالية للمرة الأولى في تاريخه.

ولاقى فريق المصري البورسعيدي في دور الـ 62 من البطولة وفاز 1- صفر عليه في مباراة الذهاب على أرض، وخسر في بورسعيد صفر -1، قبل أن يحسم "المصري" المباراة لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية.

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