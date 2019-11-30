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بيان رسمي بشأن السجائر المغشوشة في السعودية

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السجائر المغشوشة

الصحة السعودية

أصدرت السلطات السعودية بيانًا اليوم السبت، حول السجائر المغشوشة، بعد مخاوف اجتاحت المواطنين، بسبب انتشارها في الأسواق.

وجاء في البيان العاجل الذي أصدرته هيئة الغذاء والدواء في المملكة، أنها تابعت باهتمام ما أثير مؤخرا حول وجود مواد مغشوشة في منتجات التبغ الجديدة، موضحة أنها تفحص جميع الشحنات المستوردة من منتجات التبغ في كافة المنافذ.

وذكر البيان، أنه بعد الفحص تبين خلو هذه المنتجات من من المواد المغشوشة كنشارة الخشب وغيرها.

وأكدت أن المكونات، أثبتت أن تلك المواد ضمن المواصفات المعتمدة لها، موضحة أن تغير الطعم والرائحة في المنتجات الجديدة لا يعود لوجود أية مواد مغشوشة أو مواد مختلفة عن التبغ حسب نتائج الفحوصات المختبرية، وتؤكد في الوقت نفسه أن منتجات التبغ غير صحية بشكل عام، حتى لو كانت مطابقة للمواصفات.

 


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