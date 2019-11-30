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الإعدام لـ"محمد جاد" قائد "خلية إمبابة"

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ارشيفية
ارشيفية

محمد فضل- متابعات

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إعدام

محكمة

خلية إمبابة

محمد جاد

أسدلت محكمة جنايات الجيزة ، اليوم السبت، الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة"، حيث قضت بالإعدام شنقا ضد المتهم محمد جاد.

ووجهت النيابة للمتهمين الـ 16 في القضية تهم "إنشاء جماعة إرهابية في الفترة الممتدة بين 2013 و2015 بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة"، مضيفة أن "الجماعة كانت تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة"، فضلا عن اتهامهم بحيازة الأسلحة النارية.

وكانت محكمة النقض قضت، في شهر سبتمبر المنصرم، بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة من محكمة الجنايات ضد 8 متهمين في نفس القضية إلى السجن المؤبد.


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