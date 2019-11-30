» الساعة بـ3 آلاف جنيه.. ضبط شبكة شواذ بمدينة نصر

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محمد فضل- متابعات

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب، من ضبط شبكة شواذ مكونة من 6 شباب بشارع عباس العقاد في مدينة نصر، لقيامهم باستقطاب راغبي المتعة عن طريق الإنترنت مقابل 3 آلاف جنيه للساعة الواحدة.

ويأتي القبض على شبكة السذوذ بعد رصد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو راغبي المتعة الحرام إلى ممارسة الشذوذ مقابل 3 آلاف جنيه للساعة.

وبإجراء التحريات تبين أن 4 شباب شواذ استأجروا شقة منذ 3 شهور في إحدى العقارات بشارع عباس العقاد، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، ويروجون لأنفسهم عبر مواقع الإنترنت لاستقطاب راغبي المتعة الحرام مقابل 3000 جنيه للساعة الواحدة.

وبناء على إذن من النيابة العامة تم استهداف الشقة وتمكن رجال مباحث الآداب من ضبط 4 شباب شواذ وراغبي المتعة، جميعهم يرتدون ملابس حريمي.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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