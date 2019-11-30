رسميًا.. استقالة رئيس وزراء العراق من منصبه

30 نوفمبر 2019 - 04:48 م

تقدم رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، باستقالته من منصبه اليوم السبت.



عادل عبد المهدى

وذكرت مصادر برلمانية، أن "عبدالمهدي" قدم رسميًا استقالته إلى البرلمان اليوم.



السيستاني

وكان "عبد المهدي" قد أعلن أنه يعتزم التقدم باستقالته، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بعد مطالبة آية الله السيستاني البرلمان بالتوقف عن دعمه.



استقالة رئيس وزراء العراق

وسلم عبد المهدي كتابا رسميا لاستقالته من منصب رئيس الوزراء العراقي إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بحسب المصادر.

ويشهد العراق احتجاجات حاشدة مطالبة بسبب البطالة والفساد، قتل فيها أكثر من 400 شخص.