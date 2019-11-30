مفاجأة سارة من "والي" للمعاشات

30 نوفمبر 2019 - 02:33 م

وجهت غادة والى وزيرة التضامن، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر لما يزيد على 8.260 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.230 مليار جنيه، اعتبارًا من الأحد المقبل الأول من ديسمبر.

وأشارت والى إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ومن ماكينات الصراف الآلي متاح لهم الصرف بداية من يوم الأحد الأول من ديسمبر وذلك لما يزيد على 3.317 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.715 مليار جنيه.

وأضافت الوزيرة، أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة 6.107 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.304 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من يوم الخميس 5 ديسمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من الثلاثاء 10 ديسمبر لما يزيد على 1.683 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.407 مليار جنيه.