  • السبت 30 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:40 م
بحث متقدم
شيرين سيف النصر

مصادر قضائية تكذب شيرين سيف النصر بشأن صورها

ارشيف

بث مباشر.. الزمالك يواجه مازيمبى الكونغولى

إيران،

بعد سنوات من الانقطاع.. إيران تقرر عودة الحج لسوريا

الأميرة حصة

ابنته الوحيدة تكشف.. ما لا تعرفه عن الملك سلمان

المعاشات

مفاجأة سارة من "والي" للمعاشات

المقاول الهارب محمد علي

إحالة المقاول الهارب محمد على للجنايات بتهمة التهرب الضريبى

البابا فرانسيس

«بابا الفاتيكان»: هذا الموقف فاجأني من الصين

بعثة الهلال السوداني تصل القاهرة.. غدا

"هناكلك حي".. رسالة من الهلال السوداني للأهلي

السلع الغذائية

التموين تزف بشري بشأن أسعار السلع

الصيام

"هل يجوز الصوم عن المتوفى".. الإفتاء تجيب

احذر.. "واتساب" وسيلة لسرقة سيارتك

الصفحة الأخيرة

واتساب
واتساب

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

"تليجرام" يوجه ضربة موجعة لمستخدمى «واتساب»

#

واتساب يصلح ثغرة خطرة تسمح بالاختراق

#

واتساب يطلق ميزة جديدة وينافس فيس بوك

#

احذر.. التنميل قد يؤدى إلى الشلل والعمى

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن لصوص السيارات ابتكروا حيلة جديدة للسرقة، باستخدام تطبيق المراسلة الشهير "واتس اب"، حيث يستخدمونه للتخطيط إلى عملياتهم.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن المجموعات الإجرامية تستخدم الرسائل المشفرة على التطبيقات لإعداد ومشاركة قوائم التسوق للسيارات التي تم تحديدها على أنها أهداف مثالية، ونقل المعلومات حول كيفية سرقة سيارات معينة ووضع خطط لإخفاء هويتها.

وأوضح التقرير أن هذه الحيلة ساعدت في زيادة عمليات سرقة السيارات  التي تتم بدون مفتاح .

وأكد بعض خبراء الاتصالات، أن تطبيقات الـ"واتس اب" و"تليجرام" أصبحت الطرق المثلي لعصابات سرقة العمليات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كوب ماء دافئ فى الصباح يقيك من هذه الأمراض
» احذر.. "واتساب" وسيلة لسرقة سيارتك
» شاهد.. انهيار مذيعة عراقية بالبكاء على الهواء
» إيران تعلن تعليق الجامعات والمدارس بعد تلوث الهواء
» ولادة ذكور من أمهات بسن الشيخوخة يصيبهم بمرض خطير
» بحث استقالة "المهدي" فى جلسة استثنائية للحكومة
» بث مباشر ريال مدريد وألافيس
» "القبلات والملابس الغريبة" تسيطر على المهرجانات الفنية
» بريطانيا تدين العنف والهجوم على قنصليات إيران بالعراق
» الأرصاد: أمطار الأحد والاثنين وشبورة على الطرق
» نائب يخطب حبيبته أثناء جلسة بالبرلمان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية