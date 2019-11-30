» بحث استقالة "المهدي" فى جلسة استثنائية للحكومة

30 نوفمبر 2019 - 01:45 م

دعا رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، إلى جلسة استثنائية لعرض استقالته وتقديمها إلى مجلس النواب، لمناقشة ما سيترتب على هذه الاستقالة، ودور الحكومة في تسيير الأمور اليومية وفق للدستور العراقي.

وأضاف بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي أن رئيس الحكومة أكد مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي لافتًا إلى أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شىء، وأن الحكومة بذلك كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم خطط للإصلاحات والتعيينات ومشاريع القوانين المهمة.

وأكدت الكلمات الأخيرة في البيان على لسان عبد المهدي السعي إلي إيجاد الحلول المناسبة في الجلسة المقبلة، داعيًا أعضاء الحكومة إلي مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.