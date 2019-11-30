"هناكلك حي".. رسالة من الهلال السوداني للأهلي

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وجه نادي الهلال السوداني، رسالة لفريق الأهلي بعد هزيمته أمام النجم الساحلي بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس على استاد رادس ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد طرد اللاعب أيمن أشرف في الدقيقة 13 من بداية المباراة . 

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لنجم الفريق محمد موسى الضي وعلق عليها قائلاً:” أي أي أي معانا الشعلة معانا الضي.. أي أي أي نادي الأهلي بناكلوا حي ”.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني في الـ6 من ديسمبر المقبل على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا .

ويتصدر الهلال السوداني جدول ترتيب المجموعة الثانية بعد الفوز على بلاتنيوم ستارز الزيمبابوي في الجولة الأولي بنتيجة 2/1، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي في المجموعة التى تضم الأهلي وبلاتنيوم ستارز .

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