التموين تزف بشري بشأن أسعار السلع

30 نوفمبر 2019 - 01:33 م

أعلنت شركات الجملة التابعة لوزارة التموين عن طرح السلع التموينية المدعمة منذ الغد بأسعار مخفضة لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن بقيمة 50 جنيهًا.

يذكر أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قرر تخفيض 4 سلع تموينية من أول ديسمبر، وهي السكر وسيكون سعر الكيلو 8.5 بدلاً من 9.5، الزيت وسيكون سعر اللتر 17 بدلاً من 19، والأرز 8 بدلاً من 9 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ 6.5 بدلاً من 7.5 للكيلو.