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بريطانيا تدين العنف والهجوم على قنصليات إيران بالعراق

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وكالات - سارة أشرف

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كربلاء

النجف

العنف

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أبدت بريطانيا قلقها بعد الاعتداء على القنصليتين الإيرانيتين في النجف وكربلاء من قبل المتظاهرين.

دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، قال في بيان صدر عنه: "ندين استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي في مدينة الناصرية. ينبغي احترام الحق في التظاهر السلمي وملاحقة المسئولين عن العنف".

وأعرب راب في الوقت نفسه عن "قلقه العميق" إزاء الهجمات على القنصليتين الإيرانيتين في مدينتي النجف وكربلاء، مشددًا على "ضرورة ألا تكون مقار دبلوماسية هدفًا للعنف".

جاء ذلك تعقيبًا على تصعيد العنف في العراق وارتفاع حصيلة الضحايا فى صفوف المحتجين إلى أكثر من 400 قتيل منذ أكتوبر الماضى.

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