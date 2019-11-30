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"فيس بوك" يصدر إشعارًا جديدًا لمكافحة "الأخبار الكاذبة"

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فيسبوك

علي محمود

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لأول مرة، يصدر موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أول إشعار تصحيح على منشور لأحد مستخدمه؛ بناء على طلب الحكومة السنغافورية.

وأوضح "فيس بوك" أنه أصدر بيانًا بتصحيح منشور لأحد المستخدمين بناء على طلب من حكومة سنغافورة، لكنه دعا إلى اتخاذ نهج متأن في تطبيق قانون جديد لمكافحة "الأخبار الكاذبة"، وذلك من أجل حماية حرية التعبير.

وأضاف البيان، أن بعض المستخدمين في سنغافورة إن"فيس بوك" ملتزم من الناحية القانونية بإخطاركم أن حكومة سنغافورة تقول إن هذا المنشور يحتوي على معلومات غير صحيحة"، وفق ما نقلت "رويترز".

فيما أدرج إخطار التصحيح أسفل المنشور الأصلي دون أي تعديلات على النص، لكن مستخدمين آخرين داخل وخارج البلاد، تمكنوا من الإطلاع عليه.

وذكر متحدث باسم فيس بوك في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني:"بموجب القانون السنغافوري وضع فيس بوك شارة على المنشورات التي تقرر الحكومة أنها تحتوي على معلومات غير صحيحة".

وتابع البيان: "نظرا لأنها الأيام الأولى لسريان القانون فنحن نأمل أن تؤدي تأكيدات حكومة سنغافورة بأنه لن يؤثر على حرية التعبير إلى اتباع أسلوب مدروس وشفاف في تنفيذه".

يذكر أن حكومة سنغافورة، طلبت من فيسبوك نشر إخطار تصحيح لمنشور بتاريخ 23 نوفمبر.


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