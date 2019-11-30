» أول قرار لـ "فايلر" بعد العودة للقاهرة

30 نوفمبر 2019 - 11:44 ص

قرر السويسرى رينيه فايلر، مدرب الأهلى منح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم، بعد وصول البعثة من تونس وانتهاء لقاء النجم الساحلى فى افتتاح مشوار الفريق الأفريقى.

ومن المقرر أن يستعد الأهلى من غدٍ الأحد لمواجهة بنى سويف والمقرر لها الثلاثاء القادم بإستاد القاهرة ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

جدير بالذكر أن الأهلى تعرض لأول هزيمة على يد فايلر، أمام النجم بهدف نظيف بعدما تعرض اللاعب أيمن اشرف لحالة طرد أول ربع ساعة من عمر اللقاء.