«سيد البلد» يستدرج الإسماعيلى بالدورى

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يستضيف الاتحاد السكندري نظيره الإسماعيلى، فى السابعة والنصف مساء اليوم فى إطار مباريات الدورى المصرى الممتاز.

الإسماعيلي يسعى لمصالحة جماهيره محليًا، خاصة أن الفريق فى آخر ظهور له تلقى هزيمة من حرس الحدود بهدف دون رد، ويستغل الجهاز الفني المعنويات المرتفعة للفريق بعدما تأهل إلى  الدور ربع نهائي البطولة العربية.

وعلى الجانب الآخر يدخل الاتحاد اللقاء متسلح بعاملى الأرض والجمهور، فى مواجهة الدرويش بالإضافة إلى الروح المعنوية المرتفعة التي يعيشها الفريق بعد الفوز على المحرق البحريني.

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