  • السبت 30 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:28 م
بحث متقدم
قطر قدمت عروضا سخية لفك الحصار

مستشار بن زايد : قطر قدمت عروضا سخية لفك الحصار

صلاح

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس

عثمان خان

أول صورة لمنفذ اعتداء لندن

أرشيفية

"بلاك فريداي".. كلمة السر في حادث الطعن بهولندا

الفنان محمد فؤاد

وعكة صحية تضرب محمد فؤاد.. آخر التطورات

روني الطرابلسي

وزير السياحة التونسية يطالب بفتح الأبواب أمام اليهود

الإعلامي رامي رضوان

مفاجأة سارة من "التأمين الصحي الشامل" للمواطنين

هند القحطاني

شاهد.. ناشطة سعودية ترقص بـ"الشورت" وتشعل السوشيال

هاني عازر

عازر: كنت ببيع جرايد في بداية حياتي بألمانيا

محاولة انتحار جماعي

شاهد.. محاولة انتحار جماعي لنزلاء جمعية خيرية تهز المغرب

بالفيديو..

على أنغام "ليه بيداري".. روبي تشعل مهرجان القاهرة بـ "وصلةرقص"

الصفحة الأخيرة

روبي مهددة بالإيقاف عن التمثيل
روبي مهددة بالإيقاف عن التمثيل

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شاهد .. لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي

#

أروى جودة تشعل مهرجان الجونة بـ"وصلة رقص"

#

بـ"الهوت شورت".. ابنة أحمد حلمي تشعل أزمة على مواقع التواصل

فيديو

السعودية

أخبار السعودية

هند القحطاني

أشعلت الفنانة روبي الأجواء، في الحفل الخاص الذي أقيم عقب انتهاء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ41، حيث رقصت روبي على أنغام أشهر أغانيها "ليه بيداري" وحمست الحضور.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة روبي وهي ترقص على أغنية "ليه بيداري"، بطريقة مثيرة ولافتة للأنظار.

وكانت ترتدي روبي في الحفل، فستانًا ذهبيًا قصير،واعتمدت قصة شعر بسيطة، حيث رفعت شعرها على شكل "كعكة" ووضعت مكياج بسيطًا للغاية.

جدير بالذكر، أنه لم توجه دعوات للصحفيين المصريين لحضور الحفل الذي شارك في إحيائه المطرب مصطفى درويش، بغناء أغنيته الأخيرة "ملطشة القلوب" التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها، والفنانة والراقصة دينا.

وقد أقيم حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، بدار الأوبرا المصرية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نائب يخطب حبيبته أثناء جلسة بالبرلمان
» تعرف على أهم وأبرز الأخبار.. في نشرة الظهيرة
» شاهد.. دينا تشعل الأجواء في مهرجان القاهرة السينمائي
» رفضت استمرار الخطوبة فأطلق عليها النيران وانتحر
» يقتل زميله بميدان المطرية بسبب 250 جنيهًا
» أطباء يحذرون: كميات كبيرة من المياه قد تؤدي إلى الوفاة
» "فيس بوك" يصدر إشعارًا جديدًا لمكافحة "الأخبار الكاذبة"
» تسير 24 كيلومترًا يوميًا.. وهذه هى المكافأة
» فنانة شهيرة تحرج أحد معجبيها فى ختام مهرجان القاهرة
» أول قرار لـ "فايلر" بعد العودة للقاهرة
» الأرصاد: ألزموا منازلكم غدًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:38 م

  • فجر

    05:12

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية