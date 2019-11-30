وجها لوجه.. هذا ما قالته الفتاة الإيزيدية لمغتصبها الداعشي؟

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أمينة كرم

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الفتاة الإيزيدية إخلاص

متابعات - أمينة عبد العال

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"لماذا حطمت أحلامي وكسرت قلبي.. دمرت حياتي.. كان عمري 14 عامًا عندما اغتصبتني.. مارست بحقي أبشع أنواع الظلم، كنت بعمر أبنائك، سرقت أحلامي اليوم دورك عيش الظلم والقهر والوحدة".. كلمات قالتها أشواق حجي الفتاة الإيزيدية لمغتصبها الداعشي المعتقل في سجون العراق، وهي تبكي ثم انهارت، وهي تتذكر كيف تعرضت على يديه لأقصى أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية.

كان الداعشي في مقطع الفيديو صامت مطاطئ رأسه في الأرض لا يرد ولا يجيب عن أسئلة أشواق.


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