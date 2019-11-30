"شوية عوانس" تفتح النار على شيرين في السعودية

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شيرين عبد الوهاب
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أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب، الجدل من جديد، خلال مشاركتها بموسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، حيث تصدرت مؤشرات البحث في تويتر بالمملكة، وذلك بسبب تصريحاتها الأخيرة عن النساء، ووصفها لهن بـ"العوانس".

وتصدرت هاشتاج "اخرسي يا شرين" موقع تويتر بالسعودية، بعد استفزازها للسيدات، بوصفهن بـ"العوانس"، إلا أن بعض متابعي شيرين ومحبيها دشنوا "هاشتاج" مدافعًا عنها يحمل اسم "اتكلمي يا شيرين"، إلا أنه لم يلق صدى الهاشتاج الأول.

وقالت "شيرين"، لجمهور حفلها الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بالرياض: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قولت الستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر.. مش عارفة إيه اللي مزعلهم.. أكيد دول شوية عوانس".

وكان قد أصارت شيرين غضب السعوديات من قبل بتصريحات مشابهة عن طاعة الرجل وعدم احتمال العيش بدونه، ما جعل البعض يدشن نفس الهاشتاج "اخرسي يا شيرين".


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