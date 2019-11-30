فيديو مؤثر لصدام حسين يتنبأ بوضع العراق

30 نوفمبر 2019 - 09:58 ص

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، نشرته رغد صدام حسين أمس الجمعة، عبارة عن تسجيل صوتي لوالدها، قالت إنه رسالة للعراقيين، وذلك تزامنًا مع تزايد حدة المظاهرات المطالبة بإقالة الحكومة وبتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد.

وفي المقطع، المتداول، يهاجم الرئيس الراحل مواليين لطهران قائلا: "كانوا يتصورون أن بإمكانهم أن يضعوا السلاسل في رقابكم ويأخذوكم إلى طهران".

ويضيف في المقطع: "يريدون أن يلحقوا العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس، ولكن خيبتم ظنهم وستزيدون تلقين الدروس التي يستحقونها".