بـ"الأناشيد الوطنية".. مارسيل خليفة يشارك في الحراك اللبناني

أحدث الفنان اللبناني مارسيل خليفة، ضجة كبيرة في ساحة الشاعر خليل مطران، في مدينة بعلبك، وذلك بنشيده للحرية والوطن، بمشاركة وفود من متظاهري الجنوب وطرابلس وبعض المدن الأخرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان مارسيل خليفة وهو ينشد الأغاني الوطنية ويحمس المتظاهرين.

وأنشد "مارسيل": "يا أهلي في الأقاصي، يا أهلي في البقاع، يا أهلي في بعلبك، وطنكم هو وطني، الوطن الذي نريد هو الوطن الذي سيحمل فيما سيحمل إلينا الحب، لأنه نور الخبز وخمره".

وتشهد لبنان موجة من الاحتجاجات منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث اجتاحت المظاهرات معظم المدن اللبنانية، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وفرض الضرائب.