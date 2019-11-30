ابنة الملك سلمان تكشف معلومات سرية لا يعرفها الكثيرون عنه

30 نوفمبر 2019 - 07:20 ص

كشفت الأميرة حصة - ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - تفاصيلا كثيرة لا يعرفها الكثيرون عن خادم الحرمين الشريفين.



وقالت الأميرة حصة في تصريحات لصحيفة "اليمامة" السعودية إن والدها الملك سلمان يعشق النظام بشدة وكان يخرج لعمله في إمارة الرياض الساعة الرابعة إلا ربع بالضبط حتى لو كان متوعكًا ، مضيفة: كنا نتناول الغذاء معه الثانية والنصف ظهرا ثم ينام قليلا وبعدها يصحو ليلتقي الرجال في مجلسه وبعد انصرافهم يجلس معنا جلسة عائلية بسيطة ، وبعدها يقرأ شيئا من القرآن وينام.



وأضافت: والدي كان يحب القراءة ، وحين يقرأ كتابا مثلا في مجال التاريخ الذي كان يحبه ، كان يسترسل في الحديث عنه وعن جوانبه واللافت أنه كان ينظر في أعيننا جميعا كرجال ونساء بنفس القدر من المساواة ولم يكن يركز نظره للرجال فقط.







