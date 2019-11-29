خالد منتصر: "لابد من اقتصار الازهر على هذا الأمر فقط"

29 نوفمبر 2019 - 11:10 م

قال الدكتور خالد منتصر، إن عملية قبول الطلاب في كلية طب الأزهر يقتصر على المسلمين فقط، ولن يدخل أي شخص مسيحي الكليات التابعة لجامعة الأزهر.



وأضاف منتصر، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الطالب المسيحي الذي لم يستطيع دخول كلية الطب في الجامعات المصرية نظرا لنقصان مجموعه في الثانوية العامة بنصف درجة لن يدخل كلية الطب ولكن الطلاب المسلمين مسموح لهم الالتحاق بكلية طب الأزهر لأنهم خريجي الثانوية الأزهرية والمقصورة على المسلمين فقط، متابعا تلك المسألة إإشكالية في مبدأ المواطنة.



وطالب الدكتور خالد منتصر من مؤسسة الأزهر الشريف أن تدرس فقط العلوم الدينية كما كان منذ نشأته وتساءل لماذا يكون هناك كلية علوم وطب تابعة للأزهر فيجب أن يقتصر الأزهر على العلوم الشرعية.

