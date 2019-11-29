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هذا ما قاله توفيق عكاشة عن قصة سيدنا إبراهيم والنمرود

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توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامى توفيق عكاشة، إن الله عز وجل عندما جاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام أبا الأنبياء جاءه بمعجزة لكى تعكس هذه المعجزة قوة سيدنا إبراهيم وقيادته وميلاده كقائد، مشيرا إلى أن النبي لابد أن تتوفر فيه صفات القيادة والزعامة والشخصية القوية والذكاء وسرعة البديهة إلى أخره من سمات القيادة.
وأضاف "عكاشة" خلال "مصر اليوم" المذاع على قناة الحياة ،اليوم الجمعة :" كانت واقعة نبى الله إبراهيم علية السلام والنمرود عندما أراد النمرود أن يحرق سيدنا إبراهيم، فأمر الله عزوجل النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم".
وأوضح "توفيق عكاشة"، أن نبي الله إبراهيم علية السلام خرج سالما من النار التي ألقى فيها، فخلق زعيما في قومه لأنه لم يتأثر بحريق النار مؤكدا، أن النبى بعد خروجة سالما من النار لفت أنظار قومة له، مضيفا أن ذلك من صناعة الخالق عزوجل لشخصا يكون قيادة.


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