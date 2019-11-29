توفيق عكاشة: هذا هو الهدف الحقيقي من الثورة الألمانية

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الوضع في ألمانيا يختلف لأن ألمانيا نسيج اجتماعي واحد وبها ترابط إلى حد كبير، منوها إلى أنة حدث في البداية ثورة في ألمانيا الشرقية، فالشعب كان يطالب بالوحدة ثم قابلها ثورة أخرى في ألمانيا الغربية وطالب الشعب فيها بوحدة ألمانيا وتكوين دولة ألمانيا الاتحادية.
وأضاف «عكاشة» خلال برنامج «مصر اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، اليوم الجمعة، أن الثورة الألمانية كانت هدفها واحد وهو وحدة دولة ألمانيا وإعادة ألمانيا إلى دولة موحدة غير مقسمة.
وأوضح «عكاشة»، أنه في وقت الثورة الألمانية كانت ألمانيا الشرقية تعانى من أزمة اقتصادية شديدة وكان الوضع في غاية الصعوبة لافتا إلى، أن خلال وقت الثورة الألمانية كان الوضع الاقتصادي والمالي في رخاء تام ومن أعلى الدخل الاقتصادي في العالم.