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باريس.. إخلاء محطة مترو إثر العثور على حقيبة مشبوهة

عرب وعالم

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

المصريون ووكالات

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أخلت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا، الجمعة، جزءا من محطة مترو "غار دو نور"، شمالي العاصمة باريس، إثر العثور على حقيبة مشبوهة.
وقالت الشركة، في تصريحات لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، إنّ الإخلاء "استمر فترة وجيزة، لم تزد عن 40 دقيقة، وشمل جزءا من المحطة".
وأضافت أن التحذير بوجود جسم مشبوه هو"الثاني أو الثالث من هذا النوع، الجمعة".
غيّر أنها أشارت إلى أن التحذيرالخاص بتلك الحقيبة "أخذ انتشارا أوسع" بين المتواجدين في المحطة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت تلك الواقعة في باريس بعد حادثتي طعن واحدة في العاصمة البريطانية لندن؛ نتج عنها 3 قتلى بينهم منفذ الهجوم و3 مصابين، وحادثة أخرى في مدينة لاهاي الهولندية؛ وأسفرت عن 3 مصابين.
وتزامنت هذه الحوادث مع يوم "الجمعة السوداء"؛ حيث تقوم المتاجر بتخفيضات كبيرة؛ ما يعزز حركة التسوق في هذا اليوم. -

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