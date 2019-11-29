واشنطن تدعو الحكومة العراقية للاستجابة للمتظاهرين

29 نوفمبر 2019 - 10:50 م

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، الحكومة العراقية إلى البدء بالإصلاحات والاستجابة لمطالب المتظاهرين.



وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إننا "نشارك المتظاهرين أسباب قلقهم المشروعة".

وأضافت "نواصل حض الحكومة العراقية على المضي قُدما بالإصلاحات التي يطالب بها الشعب، من بينها تلك المرتبطة بالبطالة والفساد وإصلاح النظام الانتخابي"، دون الإشارة إلى قرار رئيس الوزراء العراقي.

ودفعت أعمال العنف الدامية خلال التظاهرات الاحتجاجية في العراق المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، الجمعة، إلى دعوة البرلمان للسعي لسحب الثقة من حكومة عادل عبد المهدي، الذي استبق الخطوة بإعلان نيته تقديم استقالته للبرلمان دون تحديد موعد بعينه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، سقط 418 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان، ومصادر طبية وحقوقية.