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سقوط صاروخ أطلق من غزة بمنطقة مفتوحة بإسرائيل

عرب وعالم

صواريخ غزة
صواريخ غزة

المصريون ووكالات

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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخ ثان من غزة

سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة، مساء الجمعة، في منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل، بالمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وذكر الجيش، في بيان، نقلته القناة "12" العبرية (الخاصة)، أنّ الصاروخ الذي وقع في منطقة مفتوحة، لم يوقع أية خسائر بشرية أو أضرار مادية.
ونوهت القناة إلى أن الصاروخ وقع في منطقة مفتوحة في مجلس الإقليمي "أشكول" جنوبي إسرائيل.
وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة جنوبي إسرائيل، بحسب قناة "كان" الرسمية.
وفي وقت سابق الجمعة، استشهد فلسطيني وأصيب آخر، برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة. -

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