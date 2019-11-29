الأهلي يتلقى الهزيمة الأولى مع فايلر أمام النجم الساحلي

29 نوفمبر 2019 - 11:10 م

فاز فريق النجم الساحلي التونسي، الجمعة، على ضيفه النادي الأهلي بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.



وأحرز هدف اللقاء الوحيد، ياسين الشيخاوي في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد أيمن أشرف، مدافع الأهلي في الدقيقة 13.

وكانت المباراة متوترة بين الفريقين في أغلب أوقاتها، وهو ما أثر على سير اللقاء بالسلب.

وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب الهلال السوداني على ضيفه بلاتينيوم بطل زمبابوي بهدفين لهدف.

وأحرز هدفي الهلال، محمد موسى الضي في الدقيقتين 26 و70.

فيما جاء هدف بلاتينيوم الوحيد عن طريق نيفر تيغيري في الدقيقة 81.