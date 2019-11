رانيا يوسف تثير الجدل في ختام مهرجان القاهرة

حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي تستضيفه دار الأوبرا المصرية، كما حضرت في جميع الأيام السابقة.

وظهرت الفنانة بملابس مختلفة عن الظهور الأخير في ليلة أمس، حيث يلاحظ متابعيها، أنها تحضر كل حفل من ليالي المهرجان بفستان مختلف.

وتضم الدورة الـ 41 من مهرجا القاهرة، 153 فيلمًا من 63 دولة، حيث تهدى لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المسئول الفني عن المهرجان.

ويقام حفل الختام على المسرح الكبير، وذلك بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، حيث بدأ بعرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.



شاهد الصور..



#ciff41 clothing Ceremony



Dress by : yousef aljasmi

Jewellery : cherifelsirganyjoailliers

Stylist by : khemissi imen

Hair by haitham dahab

Make Up by kikibeautique

Photography by walaa ghonim

& ph_sharkawii pic.twitter.com/M3vZoueXcZ