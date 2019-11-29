نتائج الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ومازيمبي

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أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي عن ارتداء الزمالك الزي الأزرق والحارس الزي الاخضر.. بينما يرتدي مازيمبي الزي الأبيض والشورت الأسود، بينما يرتدي الحارس الزي الاحمر وحكم اللقاء الاسمر.

وحضر الاجتماع حمادة أنور رئيس بعثة الفريق بالكونغو وأحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور محمد عيد عضو الجهاز الطبي وأحمد شعبان المترجم  ومحمد مصطفي ميلا.

 ويواجه الزمالك فريق مازيمبي عصر غدٍ السبت في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


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