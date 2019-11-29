«النحاس»: عودة المقاولون للبطولات الإفريقية هدفنا

29 نوفمبر 2019 - 08:31 م

أبدى عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، سعادته الغامرة بالفوز على الجونة وتصدره جدول ترتيب الدوري العام الدوري.

وقال «النحاس» في تصريحات صحفية، الجميع لديهم طموح العودة للمشاركة في البطولات الأفريقية، مشيرًا إلى الحديث عن صدارة الدوري في هذا التوقيت أمر صعب مع وجود الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأوضح أن لاعبي الذئاب يخوض كل مباراة في الدوري من أجل الفوز بالثلاث نقاط، لإنهاء الدوري في المربع الذهبي.

واختتم عماد النحاس، الفرق التي تواجه الأهلي، ثم المقاولون في الدوري تمثل ضغوطا كبيرة على الذئاب حيث أدت خسارة الجونة وقبله الإنتاج الحربي من الأهلي إلى زيادة الصعوبات علينا.