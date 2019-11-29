السعودية تحذر مواطنيها من هذه الكارثة الصحية

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تسبب انتشار سجائر مجهولة المصدر بالمملكة العربية السعودية، في إثارة مخاوف المواطنين والمقيمين، في حين تدخلت وزارة التجارة على خط الأزمة، والتي حذرت بدورها من هذه السجائر.

#الدخان_الجديد_مغشوش

البداية كانت مع عدة تغريدات عبرت عن وجود مخاوف لدى المواطنين من انتشار تبغ جديد في الأسواق، بسبب عدم معرفة مصدره، وغياب تاريخ الصلاحية عن العبوات، ما حدا بانتشار هاشتاج "#الدخان_الجديد_مغشوش"، تعبيرًا عن القلق الذي يشعر به المواطنون.

ووثقت مقاطع مصورة شهادات المستهلكين حول الدخان الجديد، مؤكدين أنه مغشوش وجودته منعدمة.

انتشار الهاشتاج، وضجة المخاوف، استدعت وزارة التجارة السعودية للتدخل وتوضيح الأمر.

مصدر السجائر بالسعودية

لكن الوزارة لم تفصح عن مصدر السجائر، واكتفت بإعلان عدم مسؤوليتها عن الدخان الجديد الذي انتشر في الأسواق.

وأرجعت المسئولية إلى وزارة الصحة وهيئة الدواء والغذاء مءكدة أنه يدخل ضمن اختصاص هذه الجهات.

دخان مجهول بالسعودية

وأكدن أن هذا الدخان مجهول المصدر، ولا يتضمن تاريخ صلاحية، ويجب تحذير الأطفال منه، وقالت إن مكافحته يجب أن تكون بالطرق العلمية.

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