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مشعوذ مازيمبي للزمالك: «فضيحة في انتظاركم»

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المصريون

الزمالك

دورى ابطال افريقيا

مازيمبي

وجه المشعوذ الكونجولي واكاسو رسالة تحذير إلى الجهاز الفني للزمالك واللاعبين قبل المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال «واكسو» في تصريحات صحفية، أنه كان السبب وراء الفوز الكبير للعملاق الكونغولي مازيمبي على الأفريقي التونسي بنتيجة 8 / 0 في المباراة التي أقيمت بالنسخة بدور المجموعات في النسخة الماضية من البطولة، لافتًا إلى أنه سيكون فى انتظار الزمالك.

وأبدى عدد كبير من جماهير الزمالك تخوفهم من الهزيمة الثقيلة في حضور واكاسو بينما تخوف الجانب الأخر من الفارق في المستوى بين الفريقين مؤخرًا، فيما أعرب الجانب الثالث ثقتهم في قدرة الزمالك على تخطى المباراة الصعبة.


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