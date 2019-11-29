» طبيب يصور النساء «عاريات» ويبيع الفيديوهات لموقع إباحي

29 نوفمبر 2019 - 07:48 م

تحقق الشرطة في أوكرانيا مع طبيب أمراض نساء، بعد نشره مقاطع فيديو لعشرات النساء اللاتي يترددن على عيادته عبر أحد المواقع الإباحية.

وخضع الطبيب فياتشيسلاف تريبولكو للتحقيق من قبل الشرطة بعد أن تقدمت امرأة بشكوى إثر مشاهدتها فيديو لها أثناء فحصها السريري على موقع إباحي، حيث يشتبه في قيام الطبيب ببيع مقاطع التقطتها كاميرا خفية للعشرات من مرضاه من النساء "العاريات" إلى الموقع.

وعثر الضباط على كاميرا خفية في عيادة الطبيب في "أوديسا" في أعقاب الشكوى، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا جنائيًا حول الواقعة التي تصل العقوبة فيها في حال الإدانة إلى السجن سبع سنوات كحد أقصى.

لم يتم احتجاز أخصائي أمراض النساء، لكنه توقف عن إجراء عمليات جراحية في عيادته، بعد أن أنه تم إلغاء عقد الإيجار إثر الكشف عن الفضيحة.







فيما يتبرأ الطبيب من تصوير النساء عاريات، متهمًا الأطباء المنافسين بالوقوف وراء تركيب كاميرا سرية في عيادته ونشر اللقطات على موقع إباحي.

ادعى الطبيب أنه في الصيف الماضي تم تثبيت إنذار جديد في عيادته، وأنه من الممكن أن يكون قد وضع كاميرا خفية أثناء ذلك.

وقال الدكتور أوليج لوكيانتشوك، مدير المستشفى الذي توجد فيه عيادة أمراض النساء: "في البداية، اعتقدت أنها مزحة شريرة لشخص ما.. كمواطن، كطبيب، أذهلني".