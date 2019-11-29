أخوكم "بن سلمان" تحدث ضجة حول ولي العهد السعودي

الطيب حسين
حظي توقيع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في سجل رسمي خلال زيارته للإمارات ضجة عبر وسائل إعلام وموقع "تويتر".
ولي العهد السعودي
توقيع ولي العهد في سجل كبار الزوار بقصر الوطن في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قوبل باهتمام واسع، حيث أعرب كثيرون عن إعجابهم بخط "بن سلمان".
أخوكم بن سلمان
وكان ولي العهد السعودي قد ترك كلمة في سجل الزيارات كتب فيها: "أخوكم.. محمد بن سلمان بن عبد العزيز".
وأعرب في الكلمة عن تمنياته بتحقيق التكامل بين البلدين.
خط جميل ..— #أحمد_محمد_العريفه (@ah2016_2121) November 28, 2019
توقيع أجمل ..
ثقة تامة ..
شخصية متميزة..منظمة..
طموح ..
همة عالية..#ولي_العهد صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان
صورة من الكلمة الّتي كتبها بيده في سجل الزيارات أثناء استقباله بدولة #الامارات . pic.twitter.com/uDudkCmlEA
خط جميل ..— #أحمد_محمد_العريفه (@ah2016_2121) November 28, 2019
توقيع أجمل ..
ثقة تامة ..
شخصية متميزة..منظمة..
طموح ..
همة عالية..#ولي_العهد صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان
صورة من الكلمة الّتي كتبها بيده في سجل الزيارات أثناء استقباله بدولة #الامارات . pic.twitter.com/uDudkCmlEA
#توقيع_الأمير#محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز_حفظه_الله pic.twitter.com/wXL9pGytVO— #رادار التقنية Radar (@aassdd882) November 27, 2019
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